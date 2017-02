Taxas futuras de juros recuam após IPCA reforçar tendência de inflação menor

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro confirmou a tendência de arrefecimento da inflação, deve reforçar as apostas de um corte maior da Selic este mês e, com isso, ajuda a colocar os juros futuros em baixa desde a abertura nesta quarta-feira, 8. O movimento, no entanto, perdeu força uma vez que um número mais fraco já era esperado pelo mercado.

O IPCA de janeiro subiu 0,38%, ante uma variação de 0,30% em dezembro, ficando dentro do intervalo das estimativas (de 0,36% a 0,51%), mas abaixo da mediana de 0,42%. Foi a menor variação para o mês da série histórica, iniciada em 1994.

Às 9h38, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,760%, de 10,785% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 exibia 10,15%, de 10,18%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,34%, de 10,37% no ajuste anterior.

