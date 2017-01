Taxas futuras de juros recuam após IPCA-15 comportado

Os juros futuros iniciaram a sessão desta quinta-feira, 19, em baixa, em reação ao IPCA-15 de janeiro, divulgado no início da manhã pelo IBGE. O indicador registrou alta de 0,31% neste mês, após subir 0,19% em dezembro. O resultado ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam inflação entre 0,29% e 0,52%, e abaixo da mediana, que era de 0,39%. Com o resultado, o IPCA-15 acumula aumento de 5,94% em 12 meses.

Por volta das 9h30, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 10,995%, ante 11,035% no ajuste na Quarta-feira (18). O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,47%, ante 10,53%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,76%, de 10,80% no ajuste anterior.

