Taxas futuras de juros oscilam perto da estabilidade com dólar e Focus no radar

As taxas futuras de juros rondavam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 13, sustentadas pela alta do dólar. A Pesquisa Focus do Banco Central trouxe alívio após mais uma revisão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017, de 4,36% para 4,19%.

O dado de inflação ajudou para que os juros futuros caíssem mais na sexta-feira e sem indicadores previstos para esta segunda-feira, as taxas tendem a oscilar entre margens mais estreitas, em meio à espera pela "Lista de Janot" e decisões de política monetária nos EUA, na quarta-feira, além da Inglaterra e Japão, na quinta-feira.

Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 tinha taxa de 10,050%, ante 10,070% no ajuste anterior; a taxa do DI janeiro de 2019 estava em 9,55%, igual ao ajuste anterior; e o DI janeiro de 2021 estava em 9,96%, ante 9,97% anteriormente.

