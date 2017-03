Taxas futuras de juros oscilam entre dólar em alta e nova queda do IPCA na Focus

Os juros futuros oscilavam nesta segunda-feira, 27, próximos dos ajustes anteriores. As taxas curtas tinham viés de baixa e as intermediárias estavam estáveis, enquanto os juros longos subiam, em sintonia com o avanço moderado do dólar em meio a preocupações com as futuras políticas do presidente Donald Trump, após a derrota do seu governo na sexta-feira em relação à revogação do Obamacare na Câmara dos Deputados.

Como fator positivo nesta segunda teve a pesquisa Focus mostrando nova revisão para baixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017, de 4,15% para 4,12%. Além disso, os juros dos Treasuries também recuam.

Às 9h48, o DI para janeiro de 2018 exibia a 9,875%, 9,900% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,45%, igual ao ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 exibia 9,89%, de 9,87% no ajuste de sexta-feira.

