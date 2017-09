Taxas futuras de juros operam em queda seguindo o dólar

As taxas futuras de juros operam em viés de queda na manhã desta terça-feira, 19, acompanhando a trajetória do dólar. Diante da agenda fraca aqui e no exterior, os mercados seguem concentrados na reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que começa hoje. Embora não haja expectativa de mudança na taxa de juros, o banco central norte-americano pode anunciar na quarta-feira, 20, detalhes ou até um cronograma sobre a eventual redução de seu balanço patrimonial, atualmente estimado em US$ 4,5 trilhões.

De acordo com especialistas, esse processo tende a começar já neste mês ou, no máximo, em outubro. O comunicado do Fed também pode sinalizar que existe grande chance de os Fed Funds subirem em dezembro, já que a inflação tem ganhado força diante da recuperação econômica e do mercado de trabalho muito próximo ao pleno emprego.

Por volta das 9h35, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2019 apontava 7,42%, ante 7,46 no ajuste de segunda-feira, 18. O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 8,24%, ante 8,28%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 8,90%, de 8,94% na véspera.

