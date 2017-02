Taxas futuras de juros operam com viés de baixa

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 20, com viés de baixa nas taxas curtas e intermediárias, e de alta nas mais longas, em um dia que tende a ser de menor volume de negócios com o feriado dos Estados Unidos.

De positivo para os juros tem a pesquisa Focus mostrando mais uma revisão para baixo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017 de 4,47% para 4,43%. A estimativa para IPCA em 2018 foi mantida em 4,5%.

A alta do PIB em 2017 foi mantida em 0,48% e, em 2018, em 2,30%. Já a projeção para o câmbio em 2017 caiu de R$ 3,36 para R$ 3,30. Para o câmbio no fim de 2018, a projeção caiu de R$ 3,49 para R$ 3,40. A abertura dos dados do relatório mostra que a Selic seguirá em queda nos próximos meses até atingir o nível de 9,00% ao ano, em abril de 2018.

Às 9h30, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,545%, na mínima, de 10,565% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,06%, na mínima, de 10,07% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 exibia 10,28%, de 10,27% no ajuste anterior.

Veja Também

Comentários