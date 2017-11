Taxas futuras de juros fecham em baixa com maior apetite por ativos emergentes

Os juros futuros ampliaram o ritmo de queda no final da sessão regular desta sexta-feira, 17, quando bateram as mínimas, fechando em baixa ao longo de toda a curva. A exemplo da quinta-feira, o movimento esteve relacionado ao apetite dos investidores por ativos de economias emergentes, que também enfraquece o dólar ante o real e impulsiona a Bolsa, com impacto sobretudo na ponta longa da curva.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fecha com taxa de 7,21%, na mínima, de 7,26% no ajuste de quinta, e a taxa do DI para janeiro de 2020 caiu de 8,46% para 8,56% . A taxa do DI para janeiro de 2021 caiu de 9,41% para 9,31% e a do DI para janeiro de 2023, de 10,21% para 10,11%.

Segundo profissionais da área de renda fixa, o mercado de juros nesta sexta dá sequência ao movimento visto na quinta e que não está influenciado por nenhum fator específico. "Esse movimento nos parece mais técnico, já que os emergentes sofreram muito nos últimos dias, sobretudo o Brasil, e agora ficaram baratos", disse um gestor, lembrando que na curva de juros, por exemplo, houve um volume grande de prêmio adicionado recentemente.

No Brasil, o mercado segue à espera de novidades na reforma da Previdência e a liberação de R$ 7,5 bilhões do Orçamento deste ano pela área econômica é vista como positiva, na medida em que pode agradar aos parlamentares, elevando a chance de apoio maior no Congresso.

Nesta tarde, o Ministério do Planejamento apresentou o relatório de avaliação de receitas e despesas do 5º bimestre, que confirmou a liberação e no qual o governo manteve a projeção de crescimento de 0,5% neste ano.

Nos demais ativos, às 16h34, o dólar à vista era negociado em baixa de 0,51%, aos R$ 3,2624, e o Ibovespa subia 1,35%, para 73.493,47 pontos.