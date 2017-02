Taxas futuras de juros fecham em alta com realização de lucros e avanço do dólar

O avanço do dólar e a cautela antes do feriado prolongado de carnaval estimularam uma leve correção em alta para os juros futuros nesta sexta-feira, 24. Ao término da negociação regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 marcava taxa de 10,340%, de 10,335% no último ajuste.

A taxa do DI janeiro de 2019 subiu para 9,86%, de 9,81% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2021 avançou de 10,04% no último ajuste para 10,11%.

"O mercado passou por uma realização em função do dólar, mas não foi nada demais, nada que mude a tendência", afirmou o gerente de renda fixa da Mirae Asset, Olavo Souza.

Após recuar na quinta até R$ 3,0531, menor patamar desde maio de 2015, a moeda norte-americana nesta sexta mais do que devolveu as quedas recentes, negociada no segmento à vista em R$ 3,1092, às 16h29.

O ajuste nas taxas obedeceu ainda a uma antecipação a possíveis movimentos do mercado externo na segunda e terça-feira, quando não haverá negócios por aqui. Nos EUA, por exemplo, será divulgado na terça-feira o PIB do quarto trimestre, o que pode provocar reação nos ativos. Adicionalmente, o cenário político voltou a inspirar cuidados, depois da informação que Jorge e Bruno Luz, pai e filho respectivamente, apontados como "operadores" do PMDB, foram presos pela Interpol, a Polícia Internacional, nesta quinta, em Miami, nos Estados Unidos.

Veja Também

Comentários