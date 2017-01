Taxas futuras de juros encerram sessão pré-feriado perto dos ajustes da véspera

Os juros futuros encerraram a sessão regular desta terça-feira, 24, praticamente com as mesmas taxas dos ajustes de segunda-feira. Em alguns vencimentos, o taxa foi a mesma da segunda.

O fraco noticiário doméstico e uma liquidez moderada proporcionaram pouca oscilação nas taxas, que ficaram rondando a estabilidade desde a manhã. Apesar de ter exibido sinais negativo e positivo ao longo do dia, o dólar futuro (contrato para fevereiro) também rondou a cotação de fechamento de ontem, o que favoreceu a falta de volatilidade no mercado de juros.

Além desses fatores, o fechamento dos mercados financeiros na quarta-feira, por conta de feriado municipal em São Paulo, desestimulou a montagem de novas posições por parte dos investidores.

"Amanhã é feriado em São Paulo, e a semana é muito fraca. Não tem nenhum evento relevante no mercado doméstico que possa gerar expectativa nova diferente do que vimos nas semanas passadas (quando houve a divulgação do IPCA, da ata do Copom e o corte da Selic)", afirmou a gestora de Renda Fixa da Mongeral Aegon Investimentos, Patrícia Pereira.

Nesse contexto, o DI para janeiro de 2018 encerrou a sessão regular a 10,94%, mesma taxa do ajuste de segunda. O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,42% ante 10,43% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2021 encerrou a 10,62% ante 10,61% no ajuste de segunda.

