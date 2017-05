Taxas futuras de juros avançam com dólar e espera por Previdência

Os juros futuros operam em alta nesta segunda-feira, 8, na esteira do dólar forte, queda de commodities e com a tramitação da reforma da Previdência no radar. A votação dos destaques da Previdência na Comissão Especial da Câmara está marcada para terça-feira, dia 9.

Os investidores digerem a pesquisa Focus do Banco Central, que trouxe nova revisão para baixo do IPCA para 2017, mas elevou a previsão para inflação em 2018. Já as projeções para a atividade em 2017 passou de alta de 0,46% para avanço de 0,47% e, para 2018, foi mantida a previsão de alta de 2,50%.

Às 9h44 desta segunda, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,420%, na máxima, de 9,385% no ajuste de sexta-feira, 5. O DI para janeiro de 2019 subia a 9,320%, na máxima, de 9,29% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 avançava a 10,00%, de 9,95% no ajuste anterior. o dólar à vista subia 0,42%, aos R$ 3,1884. O dólar futuro para junho estava em alta de 0,39% no mesmo horário, aos R$ 3,2085.

