Taxas futuras de juros acompanham trajetória do dólar

Os juros futuros acompanham a trajetória de queda do dólar nesta sexta-feira, 25, diante ainda do ambiente favorável para as reformas estruturais depois de vitórias obtidas pelo governo nesta semana, como a aprovação simbólica no plenário da Câmara na tarde de quinta-feira da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). Também houve boa recepção ao anúncio de privatização da Eletrobras e a projetos que preveem investimentos da ordem de R$ 44 bilhões.

Nesse sentido, na noite de quinta, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a aprovação da nova taxa que vai balizar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) traz uma boa perspectiva para a reforma da Previdência.

Refletindo essa percepção, pouco antes do fechamento deste texto, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,84%, de 7,87% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2020 apontava 8,65%, de 8,67% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 9,28%, de 9,30% na véspera.

