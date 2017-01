Taxas futuras de juros abrem em viés de baixa seguindo dólar

Os juros futuros acompanham o movimento do dólar e exibem viés de baixa na manhã desta segunda-feira, 23. Por volta das 9h40, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 10,915%, ante 10,930% no ajuste da sexta-feira, 20.

O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,37%, ante 10,40%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,59%, de 10,62% no ajuste anterior.

Mais cedo, a Focus mostrou uma redução nas projeções para a inflação neste ano, na esteira da divulgação do IPCA-15 de janeiro comportado. Conforme o relatório de mercado, a mediana para o IPCA em 2017 passou de 4,80% para 4,71%, enquanto a projeção para 2018 permaneceu em 4,50%. Já a mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano seguiu com alta de 0,50%. Para 2018, foi mantida em +2,20%.

No caso da taxa básica de juros, sob influência das recentes sinalização do Banco Central que dão conta de um ritmo mais intenso de afrouxamento monetário, com cortes de 0,75 ponto porcentual, a mediana das previsões para a Selic no fim de 2017 passou por mais um ajuste, de 9,75% para 9,50% ao ano.

