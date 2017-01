Taxas futuras de juros abrem em viés de baixa acompanhando dólar em dia de ata

No mercado de juros futuros, as taxas operam em viés de queda na manhã desta terça-feira, 17, após a divulgação da ata da última reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a taxa básica de juros foi reduzida de 13,75% para 13,00% ao ano. No entanto, o documento do Banco Central não tem tanta influência sobre os DIs, segundo operadores, já que a ata não trouxe novidades e foi vista apenas como uma extensão do comunicado divulgado após a reunião de política monetária da quarta-feira, 11. "O que influencia mais nas taxas é a rolagem do Banco Central no dólar e os Treasuries melhorando bastante", comentou um operador de renda fixa.

Por volta das 9h50, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 11,00%, ante 11,02% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,44%, ante 10,48%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,68%, de 10,76% no ajuste anterior.

A expectativa dos mercados agora é pelo discurso da primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre o chamado Brexit, previsto para logo mais, às 9h45. May dirá nesta terça que o Reino Unido não vai querer manter uma "filiação parcial" à União Europeia "ou qualquer coisa que nos deixe meio dentro, meio fora".

No exterior, os rendimentos dos Treasuries operam em firme queda com os investidores em busca por segurança antes da fala de May e em meio também à cautela antes da posse de Donald Trump, na sexta-feira.

