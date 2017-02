Taxas futuras curtas de juros têm viés de baixa pré-Copom

Os juros futuros operam perto dos ajustes, com viés de baixa nas taxas mais curtas e intermediárias na véspera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que deve ser de mais afrouxamento monetário, enquanto os mais longos estão em sintonia com o dólar. Há alguma pressão de alta também em meio à expectativa com o leilão de NTN-B que o Tesouro realiza nesta terça-feira, 21.

Às 9h33, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,515%, de 10,535% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,03%, de 10,05%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 10,27%, de 10,26% no ajuste anterior.

No radar também está a sabatina de Alexandre Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que deve começar no período da manhã.

