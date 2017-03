Taxas de juros têm viés de baixa após ata "suave" do Copom

Os juros futuros abriram com viés de baixa nesta quinta-feira, 2, na contramão da alta do dólar, após um tom considerado "dovish" (suave) da ata da reunião do Copom da semana passada, que cortou a taxa Selic em 0,75 pp, para 12,25% ao ano.

Segundo operadores de renda fixa, o documento veio em linha com o comunicado da reunião da semana passada, e deixa a porta aberta para o BC acelerar o ritmo de corte para 1 ponto em abril.

O ajuste, no entanto, é contido pela alta do dólar, dos juros dos Treasuries e a expectativa com o leilão do Tesouro no fim da manhã.

Às 9h27, o DI para abril de 2017 estava em 12,132%, de 12,133% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2018 exibia 10,285%, de 10,295%, enquanto o vencimento para janeiro de 2019 estava em a 9,78%, de 9,80% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2021 estava em 10,03% de 10,04% no ajuste anterior.

