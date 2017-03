Taxas de juros sobem com incertezas sobre desdobramentos da Lista de Janot

A reação à lista de Janot no mercado de juros é limitada na manhã desta quarta-feira, 15, pelo tom mais positivo no exterior, antes do anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (o banco central norte-americano), às 15 horas (de Brasília). As incertezas sobre os desdobramentos dos 83 pedidos de abertura de inquérito feitos ao STF contra políticos, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado, e cinco ministro do governo Temer citados em delações da Odebrecht deixam os investidores na defensiva.

Às 9h54, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,055%, de 10,050% no ajuste de terça. O vencimento para janeiro de 2019 estava em 9,63%, de 9,60%, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 10,11%, de 10,07% no ajuste de terça.

Mais cedo, a FGV informou que a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) foi de 0,05% em março após alta de 0,14% em fevereiro.

O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,10% e 0,32%, com mediana de 0,20%.

