Taxas de juros sobem com dólar refletindo cautela com eleição e exterior

Os juros futuros abriram em alta na manhã desta sexta-feira, 28, renovavam máximas, acompanhando o avanço do dólar ante o real. A moeda americana volta nesta sexta a operar acima de R$ 4,00, após cair na véspera e puxar os juros.

O movimento reflete a cautela com as eleições no Brasil e o tom negativo nos mercados internacionais por causa da proposta orçamentária da Itália. O mercado está em compasso de espera pela pesquisa Datafolha, que sai à noite, durante o Jornal Nacional da TV Globo, disse um operador de renda fixa.

Às 9h41 desta sexta, o DI para janeiro de 2020 subia a 8,33%, de 8,27% no ajuste de quinta-feira, 27. O DI para janeiro de 2021 ia para 9,55%, de 9,46% no ajuste anterior; e o vencimento para janeiro de 2023 estava em 11,06%, de 10,96% no ajuste da véspera.