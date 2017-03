Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de alta limitado por dólar e PIB

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 7, com viés de alta, sob influência da abertura lateral do dólar e com efeito limitado do resultado do Produto Interno Bruto no 4º trimestre e em 2016.

O PIB caiu 3,6% em 2016 ante 2015, em linha com a mediana das projeções. No quarto trimestre de 2016, o PIB recuou 0,9% ante o trimestre anterior, dentro das estimativas dos analistas, que previam retração de 1,30% a 0,15%, com mediana negativa de 0,55%.

Às 9h31 desta terça, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,235%, ante 10,210% do ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2019 exibia 9,69%, de 9,66% do ajuste anterior, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,97%, de 9,96% no ajuste de segunda-feira. Já o dólar à vista recuava 0,25% no mesmo horário, aos R$ 3,1202. O dólar futuro para abril caía 0,60%, aos R$ 3,1420.

Veja Também

Comentários