Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta antes de Previdência e IPCA-15

Após fecharem estáveis na sexta-feira, dia 18, os juros futuros seguem rondando a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 21, mas com viés de alta acompanhando o dólar e refletindo

o compasso de espera pela votação da reforma da Previdência em segundo turno no Senado e divulgação do IPCA-15 de outubro, ambos esperados para terça-feira (22).

Às 9h14 desta segunda-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,460%, de 4,447% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,450%, de 5,430%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,140%, de 6,120% no ajuste anterior.