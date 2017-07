Taxas de juros oscilam perto dos ajustes antes de governo central, Copom e Fed

Na manhã desta quarta-feira, 26, os juros futuros operam perto dos ajustes da véspera, com viés de baixa nos curtos e intermediários, enquanto os prazos mais longos operavam estáveis, com investidores em compasso de espera pela agenda da tarde, que traz as decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos - além dos números do Governo Central de junho. As oscilações do dólar ante o real próximas da estabilidade, sem direção única, estão no radar também.

Às 9h43 desta quarta-feira, o DI para janeiro de 2018 exibia 8,505%, de 8,515% no ajuste de terça-feira, 25. O DI para janeiro de 2019 estava em 8,40%, de 8,41% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,51%, de 9,50 no ajuste da véspera. O dólar à vista subia 0,09% no mesmo horário, a R$ 3,1717. O dólar para agosto caía 0,08%, aos R$ 3,1735.

