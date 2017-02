Taxas de juros oscilam perto da estabilidade antes de dado de emprego dos EUA

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 3, com viés de baixa, enquanto o dólar tem leve alta, com investidores em compasso de espera para saber como foi o desempenho do mercado de trabalho nos Estados Unidos em janeiro, às 11h30. As projeções apontam para criação de 174 mil em janeiro, ante as 156 mil criadas em dezembro.

Às 9h25, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,850%, de 10,865% no ajuste de quinta-feira. O vencimento para janeiro de 2019 estava em 10,29, de 10,31%. O DI para janeiro de 2021 exibia 10,59%, na máxima, de 10,60% anterior.

