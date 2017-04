Taxas de juros caem após IPCA-15 em 12 meses ficar abaixo do centro da meta

Os juros futuros recuam, na esteira dos resultados positivos da prévia de inflação oficial do País. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,21%, ficando abaixo da mediana das projeções do mercado (0,27%) e levemente acima da taxa de 0,15% em março. O resultado é o menor para o mês desde abril de 2006.

Já no ano, o IPCA-15 acumula aumento de 1,22% e, em 12 meses até abril, acumulou 4,41% - abaixo do centro da meta de inflação do Banco Central (4,5%).

Às 9h29, o DI para julho de 2017 estava em 10,650%, de 10,685% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2018 exibia a 9,545%, de 9,555%. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,36%, de 9,38% no ajuste de quarta. O vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,92%, de 9,93% no ajuste anterior.

Veja Também

Comentários