Taxas de juros avançam em sintonia com dólar e em meio a cautela com reformas

Os juros futuros operam em alta na manhã desta quinta-feira, 23,, em sintonia com o dólar. De acordo com um operador de renda fixa, o mercado está preocupado com a votação apertada (do projeto de terceirização) com algumas traições da base aliada do governo, que podem prejudicar votações futuras, como a da reforma da Previdência.

Do lado externo, segundo a fonte, pesa também o receio de que o presidente americano, Donald Trump, possa perder na votação do plano de saúde na tarde desta quinta. As atenções devem se voltar para um discurso da presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, a partir das 9h45 (no horário de Brasília). Na semana passada, o Fed elevou seus juros em 0,25 ponto porcentual, mas reiterou que futuros aumentos ocorrerão de forma gradual.

Às 9h39 desta quinta, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,995%, estável ante o ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2019 exibia 9,58%, de 9,53%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,07%, de 9,99% no ajuste anterior.

