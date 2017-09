Taxas de juros acompanham dólar e têm viés de queda no aguardo por dados dos EUA

Os juros futuros abriram em leve queda nesta quinta-feira, 28, acompanhando o movimento do câmbio, mas próximo aos ajustes, enquanto o mercado digere a aceleração do IGP-M de setembro, que ficou dentro do intervalo previsto, e aguarda os dados americanos e um leilão do Tesouro, que pode trazer pressão de alta.

Os juros futuros seguiram o mesmo movimento do câmbio e atingiram mínimas, ajudados também por ajustes. Às 9h25 desta quinta, o DI para janeiro de 2019 estava a 7,32%, na mínima, mesmo valor do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 estava a 8,84%, também no mesmo do ajuste da véspera.

