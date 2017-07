Taxas curtas de juros têm leve alta, enquanto longas desaceleram queda com dólar

Os juros futuros rondam a estabilidade desde os primeiros negócios desta sexta-feira, 21, com os curtos e médios com viés de alta em meio a ajustes após cinco sessões de queda, enquanto os mais longos passaram a recuar, alinhados ao movimento do dólar ante o real. Há pouco, a moeda norte-americana à vista seguia em baixa, mas o dólar futuro de agosto passou a subir levemente diante da queda do petróleo no exterior.

Às 9h47 desta sexta, o DI para janeiro de 2018 exibia 8,535%, de 8,525% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2019 estava em 8,38%, na máxima, ante 8,34% do ajuste da véspera O DI para janeiro de 2021 marcava 9,45%, de 9,47% no ajuste de quinta-feira, 20. No mesmo horário, o dólar à vista caía 0,12%, aos R$ 3,1236, após a máxima de R$ 3,1261 (-0,04%) e mínima aos R$ 3,1116 (-0,50%) - menor valor intraday desde a sessão de 17 de maio (a R$ 3,0966), quando, após o fechamento dos mercados foi tornada pública a denúncia do empresário Joesley Batista, da JBS, contra o presidente Michel Temer e o seu ex-assessor especial Rodrigo da Rocha Loures. O dólar para agosto subia 0,05%, aos R$ 3,1290.

Os agentes financeiros estão na expectativa pelos dados do setor externo (10h30), mas principalmente pela entrevista coletiva à 11h, quando o Ministério do Planejamento e a Receita Federal deverão detalhar o contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões anunciado pelo governo na Quinta-feira - juntamente com o aumento das alíquotas de PIS/Cofins sobre combustíveis.

Veja Também

Comentários