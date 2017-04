Taxas curtas de juros recuam, mas médias e longas sobem

Os juros futuros começaram esta sexta-feira, 28, em alta, refletindo cautela com a greve geral, mas logo depois a taxa de curto prazo exibia leve queda, acompanhando o dólar, enquanto os juros de médio e longo prazos subiam, após o aumento do desemprego no 1º trimestre no Brasil mostrado pela Pnad Contínua do IBGE.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,7%, de 13,2% no trimestre anterior, mas em linha com a mediana (13,70%) e, portanto, dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 13,20% e 14,10%. Um profissional ressaltou, no entanto, que a cautela deve permear os negócios ao longo do dia.

Às 9h24 desta sexta-feira, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,495%, na máxima, de 9,505% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,43%, ante 9,42% do ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 exibia 10,12%, de 10,09% no ajuste de quinta-feira, 27.

