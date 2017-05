Taxas curtas de juros recuam com serviços fracos no País em março

Os juros futuros de curto prazo exibem viés de baixa na abertura desta sexta-feira, 12, reagindo à fragilidade dos fundamentos econômicos do País, como a queda de 3,2% no volume de serviços prestados em março, e mantendo otimismo com o andamento da reforma da Previdência.

Mais influenciadas pelo mercado cambial, as taxas mais longas operam próximas dos ajustes anteriores, uma vez que o dólar oscila ao redor da estabilidade, sintonizado com o desempenho externo da moeda americana, desde o começo da sessão, como era esperado.

Às 9h35 desta sexta, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,160%, ante 9,180% no ajuste de quinta-feira, 11. O DI para janeiro de 2019 exibia 9,01%, igual ao ajuste anterior. Já o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,72%, ante 9,73% do ajuste da véspera.

