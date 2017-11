Taxa de investimentos em 2015 é revista de 18,2% para 17,8% do PIB, diz IBGE

A taxa de investimentos de 2015 ficou em 17,8% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme o cálculo definitivo com base nas Contas Nacionais Anuais, divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa anterior, com base nas Contas Nacionais Trimestrais, apontava taxa de investimento de 18,2% do PIB.

Cristiano de Almeida Martins, gerente de Contas Nacionais do IBGE, destacou que a taxa de investimento teve elevação de 2006 a 2014. No fim do período, chegou à casa de 20%. "A taxa se mantém nesse patamar até 2014 e, em 2015, tem uma forte redução", afirmou Martins. Em 2014, a taxa de investimento foi de 19,9% do PIB.

Em termos de composição da formação bruta de capital fixo (FBCF) de 2015, 53% estão associados à construção civil, disse Martins.

O pesquisador do IBGE destacou que o grupo da construção foi o que teve maior queda na participação na FBCF. O componente de máquinas e equipamentos respondeu por 34,2% da FBCF em 2015.