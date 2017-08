Taxa de desemprego no Estado de SP cai a 13,5% no 2º trimestre, diz IBGE

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo recuou de 14,2% no primeiro trimestre para 13,5% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em igual período do ano anterior, entretanto, a taxa de desemprego em São Paulo estava mais baixa, aos 12,2%.

A taxa de desocupação no total do País no segundo trimestre de 2017 foi de 13,0%, uma redução de 0,7 ponto porcentual em comparação com o primeiro trimestre (13,7%) e alta de 1,7 ponto porcentual frente ao segundo trimestre de 2016 (11,3%).

Na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, houve queda na taxa de desemprego em 11 das 27 Unidades da Federação. "Cai a taxa de desemprego em 11 regiões, mas, em relação ao ano passado, o quadro continua crítico", ressaltou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Pernambuco e Alagoas registraram as maiores taxas de desocupação no segundo trimestre. Em Pernambuco, a taxa passou de 17,1% no primeiro trimestre para 18,8% no segundo trimestre, enquanto em Alagoas o resultado aumentou de 17,5% para 17,8% no mesmo período.

As menores taxas de desemprego foram registradas em Santa Catarina (7,5%, no segundo trimestre), Rio Grande do Sul (8,4%) e Mato Grosso (8,6%).

A região Nordeste teve a maior taxa de desocupação entre as regiões, 15,8% no segundo trimestre, enquanto a região Sul teve o menor resultado, 8,4%.

Em relação ao primeiro trimestre, todas as grandes regiões apresentaram queda no indicador: no Norte, de 14,2% no primeiro trimestre para 12,5% no segundo trimestre; Centro-Oeste, de 12,0% para 10,6%; Sul, de 9,3% para 8,4%; Sudeste, de 14,2% para 13,6%; e Nordeste, de 16,3% para 15,8%.

