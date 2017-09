Tarifas médias da Latam caem até 20% após mudança na regra de bagagem

A Latam Airlines informou nesta quinta-feira, 21, que as tarifas médias das passagens aéreas da companhia caíram até 20% nos meses de julho e agosto quando comparadas com as tarifas praticadas no mesmo período do ano passado. A pesquisa leva em conta as oito semanas após a implantação das novas regras de cobrança de bagagens, ocorrida em 24 de junho.

Segundo a Latam, desde que as novas regras passaram a valer, mais de 63% dos bilhetes da companhia foram vendidos nas modalidades chamadas internamente de "Promo" e "Light", que não incluem o serviço de bagagem despachada, situação que ajudou a reduzir o valor médio das tarifas comercializadas.

"Apenas dois meses após flexibilizarmos as regras e permitirmos que o passageiro escolha a quais serviços quer ter acesso, os dados já demonstram os benefícios para o consumidor. Reduzimos nossas tarifas e há um número crescente de passageiros que optam por voar sem despachar suas bagagens", ressaltou o presidente da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier, em nota distribuída à imprensa.

No comunicado, a Latam dá exemplos de alguns trechos que tiveram redução relevante no valor da tarifa na comparação entre agosto de 2017 e agosto de 2016.

Entre eles estão: Brasília x Rio de Janeiro/Galeão (-32%), Brasília x Recife (-33%), São Paulo/Guarulhos x São Luís (-21%) e Porto Seguro x Confins (-30%), entre outros.

