Tarifas dos EUA por motivo de segurança são incompatíveis com OMC, diz UE

Vice-presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, Jyrki Katainen afirmou ainda esperar que os Estados Unidos excluam o bloco das tarifas à importação de aço e alumínio. "Nós continuamos a preparar nossas contramedidas tecnicamente, esperamos que não seja necessários usá-las, não vamos lançá-las hoje", disse a autoridade sobre uma eventual retaliação.

Neste sábado, representantes dos Estados Unidos, da UE e do Japão devem realizar uma reunião em Bruxelas. "Estamos esperando pela reunião de amanhã, esperamos ter clareza", disse Katainen. "Nós esperamos que essa discussão com autoridades dos EUA signifique que não tenhamos que usar nossas contramedidas", argumentou. "Nossa preferência, claro, é evitar essa situação."

O vice da Comissão Europeia questionou o argumento do presidente americano, Donald Trump de que as tarifas foram adotadas por questões de segurança nacional. As tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio não podem ser justificadas no âmbito das regras da Organização Mundial de Comércio (OMC), de acordo com Bruxelas. As indústrias europeias também operam a partir da dinâmica do mercado, não com subsídios estatais como as chinesas, ressaltou Katainen. Segundo ele, o bloco pode mirar produtos dos EUA, para proteger o setor siderúrgico europeu.

A autoridade europeia disse ainda que a UE compartilha algumas das preocupações dos EUA sobre a OMC. Ele pediu que Washington trabalhe com Bruxelas para atualizar regras da entidade multilateral, a fim de gerenciar melhor os desafios representados pela China. "A economia de mercado não é uma insegurança do comércio", argumentou. Fonte: Dow Jones Newswires.