Talvez no início de 2021 seja feito o leilão de Viracopos, diz ministro

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deu sinalizações positivas para o processo de relicitação do terminal rodoviário de Viracopos, cuja recuperação judicial foi aprovada pelos credores no último dia 14.

"Temos facilidade para fazer (o estudo"), disse, destacando a experiência das operações do terminal. "Está fácil modelar. É estudo para 90, 120 dias", disse.

Segundo o ministro, "em pouco tempo, talvez no talvez no início do ano que vem, a gente tenha o leilão de Viracopos".

O ministro participou, nesta sexta-feira, 21, da cerimônia de leilão da BR 101/SC, cuja vencedora foi a CCR, ao ofertar tarifa de R$ 1,97012, um deságio de 62,04% sobre a tarifa máxima de R$ 5,19.

O ministro aproveitou para saudar o resultado do leilão da BR-101/SC. "Esse foi o 28º ativo leiloado pelo ministério desde o início do governo. O primeiro do ano de 2020. Quando vem um desconto desse eu estou tranquilo, primeiro porque é uma empresa grande e que tem sinergia com a Via Sul e, segundo porque tem mecanismo de proteção de aporte adicional", afirmou.