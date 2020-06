Suspensão do corte de luz por falta de pagamento é prorrogado até dia 31 de julho

A Aneel decidiu abrir uma consulta pública para discutir uma proposta de transição sobre essa medida, para vigorar entre os dias 1º de agosto e 31 de dezembro - (Foto: João Di Piettro)

Se por acaso você ainda não pagou a sua conta de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje (15) que os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento continuarão suspensos até 31 de julho em decorrência da situação econômica causada pela Covid-19. Em Mato Grosso do Sul a abastecedora de energia é a Energisa.

Os cortes foram proibidos em 24 de março, por 90 dias, até 23 de junho. A prorrogação da medida foi uma solicitação dos secretários estaduais de energia.

A Aneel decidiu abrir uma consulta pública para discutir uma proposta de transição sobre essa medida, para vigorar entre os dias 1º de agosto e 31 de dezembro. A consulta pública ficará aberta entre os dias 16 e 30 de junho e discutirá a Resolução 878, que estabeleceu medidas para preservar a prestação do serviço público de distribuição de energia em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia.

A suspensão de cortes continua a valer para todos os consumidores residenciais e também para serviços essenciais - como unidades de saúde e hospitais, serviços de entrega de alimentos e metrô, por exemplo.

Estimativas do setor apontam que 50% dos consumidores pagam as tarifas de energia em agências bancárias, lotéricas e redes de atendimento das próprias distribuidoras, todos reduzidos em razão do avanço da covid-19.

Águas - No mês passado, um decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) estende até a próxima quarta-feira (17) o prazo de proibição do corte no fornecimento de água em Campo Grande por falta de pagamento. A medida havia sido adotada em 18 de março com validade de 60 dias, e deixaria de vigorar nesta segunda. Agora, valerá por mais 30 dias.

O decreto 14.308/2020 determina que “fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a proibição de suspensão do serviço de água na cidade de Campo Grande-MS, devido o surto da pandemia do COVID-19 (Coronavírus), prevista no art. 1º, do Decreto n. 14.193, de 17 de março de 2020”.