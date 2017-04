Supermercados funcionam até às 14h no feriado

A decisão é do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco das Chagas Filho / Arquivo

Os supermercados poderão abrir as portas nesta segunda-feira, primeiro de maio, até às 14 h. A decisão é do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco das Chagas Filho que concedeu liminar neste sábado em favor do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper).

De acordo com a decisão, o estabelecimentos que abrirem as portas devem pagar R$ 60,00 em dinheiro pelo dia trabalhado e, ainda, proporcionar folga compensatória aos trabalhadores no prazo de até 30 dias. Essas condições estão previstas na CCT 2016.2017. Segundo a nota, se houver reajuste posterior ao valor, as empresas deverão pagar o retroativo.

