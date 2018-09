Superintendência do Cade aprova venda de ativos da Cemig para grupo ATC

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições operação a ser realizada entre a American Tower do Brasil Internet das Coisas Ltda e a Cemig. Segundo informações do Cade, a operação é decorrente do processo de licitação vencido pela ATC NET, que é subsidiária da American Tower do Brasil, para a aquisição de ativos da Cemig.

Os bens adquiridos são bens de telecomunicações, contratos celebrados para provimento de capacidade de atendimento de serviços de telecomunicação e contratos privados e públicos celebrados para prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

"Por ser uma operação envolvendo apenas aquisição de ativos, não há modificações na estrutura societária de nenhuma das empresas", diz o parecer do Cade.

O despacho pela aprovação da operação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 19.

Ainda segundo o parecer, "as Requerentes esclarecem que a lógica econômica que dá causa à aquisição para o Grupo ATC é a chance de diversificar suas atividades no Brasil, passando a oferecer serviços SCM".

Já a Cemig vê na Operação "uma oportunidade de venda de seus ativos para que a empresa possa se capitalizar, em linha com sua atual política de desmobilização de ativos".