Superintendência do Cade aprova aquisição pela B3 de 100% das ações do Portal

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação entre a B3 e o Portal de Documentos S.A. O ato pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17.

Segundo informações disponíveis no sistema do Cade, a operação consiste na aquisição pretendida pela B3 de 100% das ações do Portal de Documentos S.A., ou seja, na compra de controle e abrange todas as atividades do Portal.

De acordo com a justificativa apresentada para o negócio, a B3, com a operação, "pretende expandir sua atuação em serviços e soluções ofertados a instituições financeiras para auxiliá-las no acesso e registro de informações e documentos referentes a financiamentos de veículos e financiamentos imobiliários". "Com a Operação a B3 pretende aumentar e diversificar a oferta de produtos aos bancos que atuam na cadeia de crédito de veículos e imóveis."

O Portal é uma companhia fechada cujos negócios compreendem três segmentos principais. O primeiro está relacionado às atividades do Portal como intermediário de instituições financeiras em procedimentos de cobrança de clientes inadimplentes dessas instituições, assessorando na emissão de notificações e protestos.

O segundo tem por foco o registro eletrônico de documentos em cartórios, e o terceiro está relacionado a questões imobiliárias, incluindo registro de escrituras e assessoria nos procedimentos de cobrança e execução de dívidas.