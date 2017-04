Superintendência do Cade aprova aquisição de controle da Ricci pela Locamerica

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de controle acionário pela Companhia de Locação das Américas (Locamerica) da Auto Ricci S.A (Ricci). A operação consiste na incorporação da totalidade do capital social da Ricci pela Locamerica.

A operação, segundo o Cade, não está sujeita à aprovação de outros órgãos reguladores no Brasil ou no exterior, e, segundo as requerentes, "está em linha com a estratégia de expansão do negócio das partes, de modo que elas passarão a contar com mais vantagens competitivas, principalmente em termos de escala e alavancagem operacional, valendo-se da estrutura de capital da Locamerica para otimizar custos de operação, gerando maior valor aos seus acionistas".

A Locamerica é uma empresa de capital aberto, especializada na prestação de serviços de terceirização de frotas, como aluguel ou locação de frotas de veículos para empresas. Além disso, a Locamerica atua de forma secundária na comercialização de veículos usados.

A Ricci é uma sociedade anônima de capital fechado sob controle unitário. Atua no mercado de terceirização de frotas e, de forma secundária, também comercializa veículos usados em suas lojas de seminovos.

