Superintendência do Cade aprova aquisição de ações pela Cemig e Light da Renova

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação de aquisição de ações entre a Cemig Geração e Transmissão S.A., Light Energia S.A. e CG I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O ato pela aprovação, sem restrições, está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17.

Segundo descrição da operação, trata-se da aquisição, pela Cemig GT e pela Light, de parte do capital social da Renova Energia S.A, detido pelo CG I FIP.

Os dados da operação não descrevem o total a ser adquirido na operação em razão do processo ser de "acesso restrito ao Cade e às requerentes".

A Renova Energia, de acordo com descrição no processo, é um grupo que atua na geração de energia elétrica por meio de fontes alternativas, como pequenas centrais hidrelétricas e empreendimentos de energia eólica, bem como na comercialização de energia elétrica.

"As Requerentes justificam a Operação sob o ponto de vista estratégico, ressaltando que a Operação permite o Grupo Cemig promover a melhoria da atual situação econômica e financeira da Renova, e permitir, em um segundo momento, a continuidade de sua expansão no mercado de energia renovável", diz o parecer da superintendência do Cade.

O documento destaca ainda que a operação está sujeito à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).