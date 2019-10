Superintendência do Cade aprova aquisição da Almundo pela Submarino Viagens

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a SV Viagens (Submarino Viagens) e a Santa Fe Investment BV (Almundo), segundo despacho publicado nesta terça-feira, 15, no Diário Oficial da União.

De acordo com o parecer sobre a operação, trata-se da aquisição da Almundo pela Submarino Viagens. "A aquisição proposta é parte do plano de expansão na América Latina do Grupo CVC e encontra-se em linha com sua estratégia de criar a melhor experiência (on e offline) de compra e de viagem em toda a jornada do consumidor. Sob o ponto de vista da vendedora, a operação configura uma boa oportunidade de negócios", diz o parecer sobre a descrição da operação.

A Submarino Viagens é uma plataforma online de oferta de serviços de venda online de pacotes turísticos, passagens aéreas, reservas de hotéis, seguros de viagens, aluguel de carros e pacotes turísticos no Brasil e exterior, sendo controlada pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

A Almundo, detida atualmente pela Startel Holding B.V, atua no setor de turismo e viagens no segmento de lazer, possuindo cerca de 80 lojas na Argentina, call center e vendas online, sendo a maioria das reservas feita por meios digitais. Ela está presente, além da Argentina, na Colômbia, México e Brasil, sendo a Argentina o mercado mais relevante. A empresa é parte do Grupo Iberostar.