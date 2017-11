Superávit da balnça na 3ª semana de novembro foi de US$ 700 milhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 700 milhões na terceira semana de novembro (13 a 19). Na semana de quatro dias úteis, as exportações somaram US$ 3,705 bilhões e as importações, US$ 3,004 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Com esse desempenho, no mês de novembro a balança comercial acumula superávit de US$ 2,517 bilhões. As exportações somam US$ 9,952 bilhões no mês e as importações totalizam US$ 7,435 bilhões. No ano, o saldo comercial está positivo em US$ 60,980 bilhões, resultado de vendas externas de US 193,418 bilhões menos importações de US$ 132,439 bilhões.