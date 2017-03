Superávit da balança na 4ª semana de março foi de US$ 1,602 bilhão

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,602 bilhão na quarta semana de março (20 a 26), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 4,453 bilhões e importações de US$ 2,851 bilhões.

Nas quatro primeiras semanas do mês, o superávit foi de US$ 5,457 bilhões, decorrente de embarques de R$ 15,982 bilhões e compras de US$ 10,525 bilhões. Pela média diária de exportações, nas quatro primeiras semanas de março houve um crescimento de 22,1% nas vendas ao exterior em relação a março de 2016, principalmente pelo desempenho dos produtos básicos (+35,8%). As exportações de manufaturados aumentaram em 10,9% e as de semimanufaturados subiram 4,4%.

Na mesma comparação, as importações subiram 11,3%, com alta nos gastos com bebidas e álcool (120,3%), aparelhos eletroeletrônicos (30,3%), combustíveis e lubrificantes (28,6%), adubos e fertilizantes (16,6%) e químicos orgânicos e inorgânicos (12,9%).

Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 12,736 bilhões, resultado de exportações de US$ 46,363 bilhões e importações de US$ 33,627 bilhões.

