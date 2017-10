Superávit da balança na 2ª semana de outubro foi de US$ 586 milhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 586 milhões na segunda semana de outubro (9 a 15). O resultado foi alcançado com exportações que somaram US$ 3,287 bilhões e importações de US$ 2,701 bilhões. No mês, o superávit acumulado até o dia 15 é de US$ 2,487 bilhões, com exportações de US$ 8,344 bilhões e importações de US$ 5,858 bilhões.

Em 2017, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 55,762 bilhões. A expectativa do governo é que o superávit ultrapasse os US$ 60 bilhões neste ano, previsão que deve ser revista par cima no próximo mês.

Em outubro, as exportações subiram 35,2%, na comparação das médias diárias registradas neste mês e no mesmo período do ano passado. Cresceram as vendas de produtos básicos (+46,2%) semimanufaturados (+33,3%) e manufaturados (+22,9%). Já as importações subiram 14,4% em relação a outubro de 2016, com aumento nos gastos com aeronaves e peças (+72,6%), combustíveis e lubrificantes (+68,1%), borracha e obras (+26,0%), equipamentos eletroeletrônicos (+24,4%) e adubos e fertilizantes (+17,9%).