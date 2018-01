Superávit da balança na 2ª semana de janeiro foi de US$ 983 milhões

O valor foi alcançado com exportações de US$ 4,120 bilhões e importações de US$ 3,138 bilhões - Foto: CEPAL

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 983 milhões na segunda semana de janeiro (de 8 a 14). O valor foi alcançado com exportações de US$ 4,120 bilhões e importações de US$ 3,138 bilhões.

Com isso, o mês de janeiro acumula superávit de US$ 1,494 bilhão. Em janeiro de 2017, a balança registrou resultado positivo de US$ 2,710 bilhões.

Nas duas primeiras semanas do ano, houve alta de 16% nas exportações em relação a janeiro de 2017, com aumento nas vendas das três categorias de produtos: manufaturados (+19,5%), básicos (+17,2%), e semimanufaturados (+6,3%).

Já as importações, subiram 11,8%, com aumento nos gastos com químicos orgânicos e inorgânicos (+56,7%), veículos automóveis e partes (+43,4%), siderúrgicos (+32,4%), plásticos e obras (+32,2%) e equipamentos eletroeletrônicos (+26,6%).