Superávit da balança na 1ª semana de abril é de US$ 1,596 bilhão

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,596 bilhão na primeira semana de abril (dias 1 a 9), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 4,688 bilhões e importações de US$ 3,092 bilhões.

Pela média diária de exportações, de US$ 937,7 milhões, houve crescimento de 22% nas vendas ao exterior em relação a abril de 2016, principalmente pelo desempenho dos produtos semimanufaturados, que aumentaram 32%. Já os embarques de manufaturados cresceram 28,6% e as vendas de produtos básicos foram 14,9% na mesma comparação.

Já nas importações a média diária de US$ 618,5 milhões foi 17,7% superior à média de abril do ano passado. Houve crescimento principalmente nas compras de combustíveis e lubrificantes (+55,7%), borracha e obras (+44,7%), equipamentos eletroeletrônicos (+43,7%), plásticos e obras (+32,3%) e siderúrgicos (+25,6%).

Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 16,014 bilhões, resultado de exportações de US$ 55,151 bilhões e importações de US$ 39,137 bilhões.

