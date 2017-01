Superávit da balança comercial na 2ª semana de janeiro é de US$ 120 milhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 120 milhões na segunda semana de janeiro, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Entre os dias 9 e 15 deste mês, as exportações somaram US$ 2,919 bilhões, e as importações, US$ 2,799 bilhões.

No acumulado das duas primeiras semanas do ano, o superávit é de US$ 341 milhões. No período, as exportações somam US$ 5,939 bilhões e as importações chegam a US$ 5,598 bilhões.

A média diária de exportações nas duas primeiras semanas de janeiro foi de US$ 593,9 milhões, uma alta de 5,7% em comparação com a média de embarques por dia útil do mesmo mês do ano passado, de US$ 561,9 milhões.

Já nas importações, a média por dia na segunda semana deste mês foi de US$ 559,8 milhões, crescimento de 8,5% em relação à média de compras de janeiro de 2016, que foi de US$ 516,1 milhões.

Veja Também

Comentários