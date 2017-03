Superávit da balança comercial na 1ª semana de março é de US$ 697 milhões

Com apenas três dias úteis, a primeira semana de março (1 a 5) registrou um superávit comercial de US$ 697 milhões. O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 2,403 bilhões e importações de US$ 1,705 bilhão.

Houve crescimento de 10,2% nas vendas ao exterior em relação a março de 2016, principalmente pelo desempenho dos produtos básicos (+19,9%). As exportações de semimanufaturados subiram 1,4% e as de manufaturados ficaram praticamente estáveis em 0,3%.

As importações subiram 8,2%, com alta nos gastos com bebidas e álcool (+203,2%), siderúrgicos (+54,3%), plásticos e obras (+51,4%), equipamentos eletroeletrônicos (+44,2%) e veículos automóveis e partes (+21,5%).

Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 7,976 bilhões, resultado de exportações de US$ 32,784 bilhões e importações de US$ 24,807 bilhões.

