Superávit da balança comercial na 1ª semana de fevereiro soma US$ 212 milhões

A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 212 milhões na primeira semana de fevereiro, entre os dias 1 e 5. O montante é resultado de exportações que somaram US$ 2,264 bilhões e importações de

US$ 2,052 bilhões. No ano, a balança acumula superávit de R$ 2,937 bilhões.

Comparadas com a média diária da primeira semana de fevereiro do ano passado, o mesmo período de 2017 apresentou crescimento de 7,4% nas exportações, decorrente do aumento nas vendas das três categorias de produtos: básicos (+10%), manufaturados (+8,9%) e semimanufaturados (+1,3%). Em relação a janeiro, houve alta de 11,3%.

Nas importações, houve aumento de 26,2% em relação à primeira semana de fevereiro de 2016, com crescimento de gastos com combustíveis e lubrificantes

(+137,5%), cereais e produtos da indústria de moagem (+32%), equipamentos eletroeletrônicos (+22,6%) e veículos automóveis e partes (+21,4%). Em relação ao mês de janeiro, houve expansão de 23,5% nas compras do exterior.

Veja Também

Comentários