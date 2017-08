Superávit da balança comercial foi de US$ 1,332 bilhão na 3ª semana de agosto

A balança comercial brasileira registrou resultado positivo de US$ 1,332 bilhão na terceira semana de agosto (14 a 20), de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 21, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O montante foi alcançado com exportações que somam US$ 4,117 bilhões e importações de US$ 2,785 bilhões.

No mês, o resultado acumulado até o domingo, 20, é superavitário em US$ 2,548 bilhões, resultado de vendas ao exterior que somam US$ 11,050 bilhões e importações de US$ 8,502 bilhões.

Em 2017, o superávit comercial atinge US$ 45,058 bilhões, com exportações de US$ 137,521 bilhões e importações de US$ 92,463 bilhões. A expectativa do governo é que o saldo encerre o ano acima de US$ 60 bilhões.

Agosto

Até a terceira semana, as exportações cresceram 6,9% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, em consequência de vendas maiores nas três categorias de produtos: básicos (+10,1%, por conta, principalmente, de soja em grãos, milho em grãos, carnes bovina, suína e de frango), manufaturados (+5,4%, por conta de automóveis de passageiros, laminados planos de ferro/aço e suco de laranja não congelado) e semimanufaturados (+3,0%, por conta de semimanufaturados de ferro/aço, celulose e ferro-ligas).

Nas importações, houve alta de 8,7% em relação a agosto de 2016, com destaque para o aumento nas compras de bebidas e álcool (+51,7%), siderúrgicos (+41,5%), adubos e fertilizantes (+38,5%) e combustíveis e lubrificantes (+36,5%).

