Superávit da balança comercial em fevereiro é de US$ 4,560 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,560 bilhões em fevereiro, valor recorde para o mês. O saldo positivo é resultado de exportações que somaram US$ 15,472 bilhões e importações de US$ 10,912 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

No ano, o resultado acumulado é positivo em US$ 7,285 bilhões, também o melhor resultado para o período da série histórica, que tem início em 1989. As exportações somaram US$ 30,383 bilhões e as importações US$ 23,099 bilhões.

Somente na quarta semana de fevereiro (20 a 28) houve superávit de US$ 2,148 bilhões, com US$ 5,092 bilhões em exportações e US$ 2,944 bilhões em importações.

No mês passado, a média diária das exportações aumentou 22,4% em relação a fevereiro de 2016 e 26,8% na comparação com janeiro. Já as importações subiram 11,8% sobre fevereiro e 9,4% em relação a janeiro.

Veja Também

Comentários