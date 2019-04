Superávit comercial sobe a 528,5 bilhões de ienes em março no Japão

O superávit comercial do Japão avançou a 528,5 bilhões de ienes em março, superior à previsão de 363,2 bilhões de ienes dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Em fevereiro, o superávit havia sido de 334,9 bilhões de ienes.

Na comparação anual, as exportações japonesas tiveram queda de 2,4% em março, ante expectativa de recuo de 2,7% dos analistas. As importações, por sua vez, tiveram avanço de 1,1% na comparação anual.

As exportações japonesas para os Estados Unidos tiveram crescimento de 4,4% em março, na comparação anual. As vendas para a China, por sua vez, recuaram 9,4% no mesmo intervalo.